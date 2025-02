La palestra di san Felice a Cremona è diventata una croce per i residenti e per il comitato di quartiere presieduto da Assunta Sellito. Questa mattina, dopo la tappa della giunta in tour proprio nella sede del comitato di quartiere, il sindaco Andrea Virgilio e i suoi assessori hanno fatto visita alla palestra di san dove il sindaco ha preannunciato la fine dei lavori per settembre 2025. Un segnale forte per i cittadini dopo i tanti problemi delle aziende che in passato hanno ruotato attorno alla struttura.

Federica Bandirali

© Riproduzione riservata