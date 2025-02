Prosegue l’impegno di Cremona nel quadro della Rete Internazionale Fast Track Cities, una partnership globale che comprende città e municipalità di tutto il mondo accomunate dalla volontà di portare avanti azioni locali congiunte finalizzate all’eradicazione, entro il 2030, dell’Aids.

Venerdì 14 febbraio, alla ciclofficina sociale La Gare des Gars di via Dante, dalle 11.30 alle 14.30 verranno effettuati test salivari gratuiti ed anonimi per la ricerca di Hiv e Hcv, indispensabili per la diagnosi precoce. Sarà anche presente un punto informativo per sensibilizzare chi transiterà dalla stazione dei pullman su temi fondamentali come malattie sessualmente trasmissibili e precauzioni, nonché per promuovere la campagna “U=U Impossibile Sbagliare” che significa Undetectable (non rilevabile) = Untransmittable (non trasmissibile).

La ricerca scientifica ha dimostrato che una persona con Hiv che segue regolarmente la terapia e che ha una carica virale stabilmente non rilevabile, non trasmette il virus ai partner e alle partner con cui ha rapporti sessuali non protetti.

Tra le realtà aderenti alla Rete saranno presenti Comune di Cremona, Casa della Speranza, Cooperativa di Bessimo, ArciGay Cremona La Rocca, ATS Val Padana, Asst Cremona (Serd) e Cooperativa Cosper.

Gli obiettivi di questa iniziativa sono il raggiungimento, entro il 2030, dei valori “95-95-95”: il 95% di persone con Hiv che conoscono il proprio status, il 95% delle persone che conoscono il proprio stato e sono in terapia antiretrovirale, il 95% di persone in terapia che raggiungono la soppressione virale.

