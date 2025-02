Incendio alla Indorama Ventures Mobility di Pizzighettone, nel complesso della ex Sicrem, questa mattina, attorno alle 11.30.

Tre squadre del Comando Vigili del Fuoco di Cremona – APS (Auto Pompa Serbatoio), ABP (Auto Botte Pompa) e AS (Autoscala) – sono al lavoro, quando sono arrivate sul posto le fiamme erano state domate dalla squadra interna. Il problema – da quanto si apprende – ha riguardato le condotte di raffreddamento dei fumi e non ha coinvolto persone.

Sul posto sono arrivati anche Ats Val Padana e Arpa per le verifiche sulle emissioni in atmosfera. Al momento i dati sono tranquillizzanti. Immediatamente informato dei fatti, il sindaco Luca Moggi si è messo in collegamento con i responsabili locali della multinazionale per tenere monitorato l’andamento dei monitoraggi ambientali per l’eventuale pubblicazione di un’ordinanza.

Nello stesso sito si era verificato un incendio di maggiori dimensioni nel 2022.

Cessata ormai da tempo la parte chimica, nello stabilimento pizzighettonese vengono prodotte le tele che costituiscono il substrato dei penumatici, attraverso un processo di aderizzazione.



SEGUONO AGGIORNAMENTI

© Riproduzione riservata