I Comuni della Provincia di Cremona si troveranno ad affrontare una drastica riduzione delle risorse nei prossimi cinque anni a causa dell’attuazione delle misure contenute nella Legge di Bilancio del Governo Meloni. In totale, tra il 2025 e il 2029, il nostro territorio perderà 9.585.049 euro, una cifra che avrà conseguenze dirette sulla qualità dei servizi essenziali garantiti ai cittadini. Lo segnalano i sindaci dei maggiori centri della provincia di Cremona, il presidente della provincia Roberto Mariani e il Pd provinciale con il segretario Michele Bellini.

Nel dettaglio, i tagli previsti ammontano a 8.493.675 per i Comuni della provincia, di cui:

– €2.220.947 per il Comune di Cremona

– €1.006.027 per il Comune di Crema

– €311.130 per il Comune di Casalmaggiore

– €167.272 per il Comune di Soresina

– €1.091.374 di riduzione delle risorse destinate all’Ente Provincia.

“Questi numeri – affermano gli amministrato di centrosinistra – dimostrano in modo inequivocabile l’impatto negativo delle scelte del Governo, che continua a penalizzare gli enti locali, costringendoli a operare con meno fondi proprio mentre i cittadini chiedono giustamente servizi migliori e più efficienti. Esprimiamo grande preoccupazione per questa scelta, che mette sotto pressione i Comuni e la Provincia, ossia le istituzioni più vicine alle persone e alle loro necessità quotidiane.

“Ancora una volta, il Governo Meloni smentisce sé stesso, tradendo le promesse di vicinanza ai territori e di sostegno alle amministrazioni locali. I dati parlano chiaro: si impongono ai territori nuovi sacrifici senza offrire soluzioni concrete. Così si penalizzano le comunità e si scarica il peso delle difficoltà economiche sugli enti locali”.

