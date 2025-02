I Carabinieri della Stazione di Pizzighettone hanno rintracciato e arrestato nella giornata di ieri un uomo di 39 anni, con precedenti di polizia a carico, in esecuzione in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Cremona dovendo scontare una condanna a tre anni e otto mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, per fatti risalenti agli anni 2020 e 2021.

L’uomo, in quel lasso di tempo, a causa di una gelosia ossessiva, aveva mantenuto un atteggiamento violento e aggressivo nei confronti della donna, provocandole anche lesioni in un paio di occasioni.

Al termine degli accertamenti di rito, l’uomo è stato accompagnato alla Casa Circondariale di Cremona per l’esecuzione della pena. I Carabinieri del Comando Provinciale di Cremona sono sempre attenti e pronti ad efficaci risposte in ordine a reati ai danni di vittime vulnerabili, continuando con incessante impegno nell’ambito della violenza di genere.

