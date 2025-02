È una disciplina sportiva facente parte della Federazione Italiana Atletica Leggera, che dà a chi la pratica benessere psicofisico, favorendo l’aggregazione sociale e la scoperta della natura: è il Nordic Walking, presentato nella sala consigliare della Provincia di Cremona che attraverso il Comitato Unico di Garanzia ha organizzato un convegno rivolto in particolare ai dipendenti ma aperto alla cittadinanza.

L’iniziativa rientra nel programma Workplace Health Promotion Lombardia supportato da Ats Valpadana cui l’ente Provincia aderisce da tempo.

Dopo il saluto del presidente della Provincia, Roberto Mariani, sono numerosi i relatori intervenuti per trattare diversi aspetti del tema. In particolare Paola Bergamaschi e Deborah Ghisolfi, istruttrici della Scuola Nazionale di Nordic Walking, hanno sottolineato come sia un’attività adatta quasi a tutti. Da oltre dieci anni si è diffusa nel territorio cremonese con l’impegno dell’associazione Marathon Cremona, coinvolgendo oltre un centinaio di persone.

Federica Priori

© Riproduzione riservata