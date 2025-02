Continua a far discutere il tema dell’affidamento del servizio Saap. Questa volta intervengono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Chiara Capelletti e Matteo Carotti che propongono un ordine del giorno in cui chiedono anche al consiglio comunale di cremona l’istituzione di un garante per i diritti dei disabili proprio all’indomani della proposta fatta anche dalla consigliera di minoranza Maria Vittoria Ceraso che ha richiamato l’importanza di questa figura del garante nazionale per il bene dei disabili, visti i tanti problemi emersi con la gara del Saap.

“La recente gara sul Saap che interrompe in modo repentino la continuità educativa e sta facendo emergere numerose criticità che coinvolgono bambini, giovani, famiglie ed educatori”, scrivono Capelletti e Carotti, “evidenzia la necessità di istituire una figura che possa essere un punto di riferimento nei rapporti tra l’amministrazione comunale e le persone con disabilità.

Alcuni comuni italiani si sono attivati per istituire infatti un garante dei diritti delle persone con disabilità. Questa figura, tra i vari poteri esprime valutazioni sull’impatto delle azioni progettuali poste in essere dal comune e dalle società da questa partecipate aventi ad oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità”.

I due consiglieri depositeranno un ordine del giorno “che impegna sindaco e giunta ad istituire, sul territorio comunale, un garante dei diritti delle persone con disabilità” e auspicano “che questa proposta possa trovare la massima condivisione possibile, nell’interesse dei cittadini cremonesi disabili”.

© Riproduzione riservata