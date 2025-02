Giorgia e Annalisa vincono la serata cover del Festival di Sanremo 2025. Si è concluso l’appuntamento più variegato della kermesse, durante il quale i big in gara si sono esibiti con altri artisti sulle note di grandi successi della musica italiana e internazionale.

Al termine della lunga serata è stato decretata l’esibizione vincitrice: quella, appunto, di Giorgia, già favorita per la vittoria finale, sulle note di Skyfall di Adele con la ligure Annalisa. Al secondo posto si è classificato Lucio Corsi con un esilarante Topo Gigio, al terzo Fedez con Marco Masini. La viadanese Gaia si è esibita insieme a Toquinho sulle note di “La voglia e la pazzia” di Ornella Vanoni ma non è riuscita a raggiungere la top ten.

SANREMO 2025: LA CLASSIFICA DELLE COVER

10. The Kolors con Sal Da Vinci – Rossetto e caffè

9. Clara con Il Volo – The sound of silence

8. Elode e Achille Lauro – A mano a mano / Folle città

7. Rocco Hunt con Clementino – Yes I know my way

6. Irama con Arisa – Say something

5. Brunori Sas con Sinigallia e Dimartino – L’anno che verrà

4. Olly con Goran Bregovich – Il pescatore

3. Fedez con Marco Masini – Bella stronza

2. Lucio Corsi con Topo Gigio – Nel blu dipinto di blu

Giorgia con Annalisa – Skyfall

I punti raccolti durante la quarta serata – che ha visto Mahmood e Geppi Cucciari co-condurre insieme all’ormai rodato Carlo Conti – non contribuiranno alla gara vera e propria, che riprenderà nella finale. Le speranze di vedere trionfare un brano “cremonese” sono legate a Giorgia (La cura per me è firmata da Michelangelo, di Vescovato) e Achille Lauro (Incoscienti giovani è firmata dal cremasco Davide Simonetta). Ma il gradino più alto del podio è insidiato anche da altri big: su tutti Olly, Simone Cristicchi, Fedez e Lucio Corsi.

