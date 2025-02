3 punti accarezzati, meritati, ma sfumati sul più bello. La Cremonese incassa la rete dell’1-1 al 94’ ed esce dal San Nicola di Bari con un solo punto, al termine di una gara dominata per larghi tratti.

Nel primo tempo i ragazzi di Stroppa creano alcune situazioni pericolose, trovando il gol al 19’: Vazquez serve in profondità Nasti, che a tu per tu con Radunovic mette dentro col mancino, ma la rete viene annullata per fuorigioco. La fiducia di Bianchetti e compagni cresce, tanto che Azzi rischia di portare in vantaggio i suoi, ma Favasuli salva in extremis. Ravanelli è poi bravo a salvare su conclusione ravvicinata di Lasagna, sventando una grande chance per i padroni di casa, ma poco dopo non riesce a concretizzare l’ottima sponda di testa di Vazquez su calcio di punizione battuto dalla trequarti da Castagnetti.

Nella ripresa Stroppa inserisce Johnsen per il Mudo, ma in avvio di secondo tempo sono i galletti a rendersi pericolosi con la conclusione di Benali, sventata miracolosamente da Fulignati. All’ora di gioco il tecnico grigiorosso inserisce anche De Luca e Valoti, gli effetti del duplice cambio si vedono quasi subito. Al 70’ Radunovic sbaglia il rinvio, Pickel intercetta e serve in profondità Johnsen, cross preciso del norvegese proprio per Mattia Valoti, che con una semirovesciata spettacolare porta avanti i grigiorossi. Primo gol in campionato dell’ex Monza, un impatto devastante sulla partita. La Cremo amministra, senza rischiare molto, fino al minuto 94: lancio di Benali che pesca Favilli, scarico su Dorval che in corsa supera in velocità Ravanelli e mette dentro, Bianchetti nel tentativo di spazzare batte Fulignati.

Una beffa che costa cara alla Cremonese, che resta a 9 punti di distanza dallo Spezia, attualmente terzo in classifica. Il Catanzaro si avvicina a 2 sole lunghezze, insidiando la quarta posizione. La prestazione dei grigiorossi non si discute, ma per avvicinare le prime tre della classe serve più concretezza. Sabato allo Zini contro il Cesena servirà necessariamente una vittoria, anche per mettersi alle spalle i rimpianti del San Nicola.

Simone Guarnaccia – inviato a Bari

