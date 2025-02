Si chiamano Closeout, hanno tra i 15 e i 17 anni, e hanno pubblicato il loro primo singolo, intitolato At All. Un pezzo rock grunge, che si ispira alle sonorità degli anni ’90, completamente scritto da loro, dalla musica ai testi. I giovani musicsti (Mattia Ostan alla batteria, Giona Bozzetti alla pianola, Pietro Lazzari al basso e Sebastiano Cisi alla voce) hanno composto questo brano insieme ad altri tre, che verranno pubblicati su Youtube e tutte le piattaforme musicali sotto forma di ep nei prossimi giorni.

I Closeout, band tutta cremonese, sono nati nel settembre 2022, ma solo un anno dopo sono riusciti a impostare un progetto musicale concreto, anche grazie all’aiuto di una famiglia del quartiere Po, che ha concesso loro la propria taverna come sala prove, e all’oratorio di Cristo Re, che ha fornito il materiale per l’allestimento. La prima esperienza importante è stata la partecipazione del gruppo al Vicenza Rock Contest, che ha consentito ai giovani di suonare in diverse date, tra febbraio e giugno 2024.

La svolta è arrivata poi in autunno, quando la band ha deciso di pubblicare alcuni dei brani scritti in questi anni, chiedendo la collaborazione di un chitarrista esterno, Cristian Pavesi. La parte strumentale è stata registrata nella loro sala prove, mentre per la parte cantata e il remix i giovani si sono rivolti a un giovanissimo produttore, studente del conservatorio, Leonardo Bodini.

Il primo singolo è accompagnato da un video, girato al Torriani di Cremona, con la regia di Cosma Bozzetti, e con la collaborazione di alcuni amici che si sono resi disponibili come attori. Questa canzone, così come le altre in uscita, parla di rapporti interpersonali. LaBos

© Riproduzione riservata