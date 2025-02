L’agricoltura è una delle attività umane più antiche, ed è da sempre indicata come il luogo delle tradizioni. Eppure pochi sono gli ambiti della nostra storia in cui la capacità di scoprire e innovare ha avuto un ruolo così importante. Fin dall’alba delle civiltà. Dall’invenzione dell’aratro all’irrigazione artificiale, dalla rotazione delle colture alla selezione delle sementi, nei campi e nelle stalle l’uomo ha sempre coltivato il futuro.

Se ne ha conferma una volta di più andando alla scoperta dell’attività didattica e di ricerca sostenute nei corsi della laurea magistrale in Agricultural Engineering attivata dal Politecnico di Milano all’interno del polo di Cremona. Qui arrivano studenti da tutta Italia, richiamati anche dal forte legame che l’ateneo ha saputo creare con il territorio cremonese, da sempre a forte vocazione agricola e zootecnica.

Qui si elaborano sistemi robotizzati che consentono di gestire una stalla o un frutteto attraverso la app scaricata su un cellulare. Oppure, in questi laboratori, si studiano le metodologie sostenibili per riutilizzare come fonte di energia o come fertilizzante biologico alcuni scarti di produzione agricola e zootecnica che oggi invece sono solo un costo da smaltire. Il tutto in un dialogo stretto e continuo con le aziende del territorio, presso le quali gli studenti possono svolgere stage e tirocini misurando nel concreto quanto studiato in aula.

La puntata di Campus – la trasmissione d CR1 condotta da Massimo Lanzini – in onda martedì 18 febbraio è quindi un passo in più nel viaggio alla scoperta delle eccellenze dell’offerta formativa di Cremona città universitaria.

