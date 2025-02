Nella serata del 16 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Soresina hanno rintracciato e arrestato un uomo di 42 anni, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in esecuzione di un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la misura della custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia, emessa dal Tribunale di Cremona. Al termine degli accertamenti di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Cremona.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Cremona sono sempre attenti e pronti ad efficaci risposte in ordine a reati ai danni di vittime vulnerabili, continuando con incessante impegno nell’ambito della violenza di genere.

