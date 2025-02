Sei comitati di quartiere di Cremona andranno a rinnovo nel prossimo mese di giugno, dopo essere scaduti nel 2024. Si tratta di: Boschetto-Migliaro, Borgo Loreto-San Bernardo, Giordano-Cadore, San Felice-San Savino, Centro e Bagnara-Battaglione-Gerre Borghi. In quest’ ultimo caso si tratterà di dover riattivare il Comitato, in cui c’erano state le dimissioni di ben 4 componenti .

Gianni tamburini del Boschetto e Maria Cristina Arata del quartiere Giordano Cadore, entrambi presidenti uscenti, sono già al loro secondo mandato, per cui da regolamento non possono più essere rieletti. Fabio lodigiani, attuale presidente di Borgo Loreto, non ha ancora sciolto le riserve in merito ad una sua eventuale ricandidatura.

Stessa cosa vale per San Felice-San Savino, dove Assunta Sellito, subentrata tre anni fa a Gianluca Pegori che si era dimesso, è in forse. Dinamica analoga per il quartiere Centro, presieduto da Francesco Puerari dopo le dimissioni di Paolo Marcenaro: l’attuale presidente non ha, infatti, ancora deciso se ricandidarsi.

Francesca Romagnoli, assessore alla partita, ha annunciato la riduzione del numero dei quartieri, attraverso un piano che punti a rimodellare e ad estendere i confini: un lavoro che verrà fatto insieme agli stessi quartieri, con la collaborazione di parrocchie e associazioni.

Nonostante questo percorso sia già iniziato, si è deciso di andare comunque alle nuove elezioni dei comitati scaduti. Entro il primo semestre di quest’anno dovranno essere presentate le candidature. Intanto l’assessore Romagnoli ha indetto una riunione il 20 febbraio alle 17.

Silvia Galli

