Il rifacimento della toponomastica stradale a Cizzolo, frazione di Viadana, riserva una sorpresa in via Mentana. Il nuovo cartello che sostituisce la targa precedente, incastonata nel muro, indica infatti Mentana come il noto giornalista televisivo direttore del Tg di La7, Enrico, e non la località dove si svolse l’episodio risorgimentale con protagonista Giuseppe Garibaldi.

Un errore clamoroso frutto evidentemente di una svista: tra l’altro non è possibile dedicare una via a un personaggio ancora in vita.

