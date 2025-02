Due faccine che ridono talmente tanto da farsi venire le lacrime e sotto, il nostro post sui social con la notizia più assurda di questo inizio 2025: Enrico Mentana, sì proprio lui, il direttore del Tg di La7, tra i fondatori del Tg5, ha ripreso la nostra notizia e l’ha fatta diventare virale su Facebook.

A Cizzolo, frazione di Viadana, comune capofila del comprensorio Oglio Po, l’installazione del nuovo cartello di via Mentana è diventata un vero e proprio caso. Perché sulla dicitura dell’insegna è riportato, tra parentesi, “giornalista e conduttore televisivo italiano”, non tanto il teatro di una storica battaglia risorgimentale.

“Si tocchi direttore”, “Che onore direttore, il primo vivo ad avere una via”, “io in via Mentana programmerei una maratona…”, “Angolo via Emilio Fede”, “Aspè, la giunta comunale di Viadana è di?”, “Una notizia che dovrebbe essere Celata”, “Che la targa ti sia lieve”, “Sarà stato Parenzo”: sono solo alcuni dei commenti più divertenti tra i centinaia comparsi sulla pagina Facebook ufficiale di Mentana… il giornalista e conduttore televisivo, quello della via di Cizzolo insomma.

© Riproduzione riservata