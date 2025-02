Il 17 febbraio i militari della Sezione Radiomobile di Cremona hanno arrestato per evasione un uomo di 47 anni, pregiudicato, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare presso la sua residenza.

Il 47ene è stato infatti intercettato nei pressi del Centro Commerciale CremonaPo, in un orario in cui lo stesso era obbligato a permanere nella propria abitazione. L’uomo è stato quindi arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma in attesa del rito direttissimo concluso con la convalida dell’atto, il ripristino della misura già in atto ed il rinvio all’udienza del prossimo 6 marzo.

