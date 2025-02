È previsto per venerdì 21 febbraio lo sciopero nazionale dei metalmeccanici, protesta che vedrà una manifestazione anche a Cremona, alle ore 10, nell’Arena Giardino del Parco Ugo Tognazzi (Viale Po).

Lo sciopero di 8 ore è stato proclamato dai sindacati Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil con lo scopo di far ripartire la trattativa per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale; trattativa che, a detta dei sindacati, sarebbe bloccata a causa dell’indisponibilità di Federmeccanica e Assistal.

“Ci siamo assunti un impegno con le lavoratrici e i lavoratori nelle assemblee, e intendiamo mantenerlo: rinnovare e migliorare il contratto nazionale, con aumenti salariali adeguati, il contrasto alla precarietà, l’estensione dei diritti e la riduzione dell’orario di lavoro, per una miglior conciliazione dei tempi vita-lavoro e la tenuta occupazionale per affrontare i processi in atto” dichiara Armando Generali, Segretario Generale Fiom-Cgil Cremona.

Generali spiega poi perché sia necessario scioperare nuovamente: “In tutti questi mesi Federmeccanica e Assistal hanno rifiutato il confronto sulle nostre richieste, arrivando al punto di presentare controproposte che, senza garanzie, di fatto, determinano la rottura della trattativa. Abbiamo già scioperato a dicembre e gennaio con un’adesione altissima, ma ora è il momento di rilanciare la mobilitazione: venerdì saremo in piazza per ribadire che i metalmeccanici non arretrano di un passo. L’unico modo per sbloccare la trattativa è dimostrare ancora una volta la nostra forza e determinazione”.

La Fiom-Cgil di Cremona invita tutti i metalmeccanici e la cittadinanza a partecipare per approfondire le motivazioni dello sciopero, per poter sentire le voci di lavoratrici e lavoratori e, infine, “per sostenere una battaglia che riguarda non solo il settore, ma la dignità di tutto il mondo del lavoro”.

© Riproduzione riservata