Sei un giovane tra i 18 e i 28 anni in cerca di un’esperienza che lasci il segno? Hai voglia di crescere, metterti in gioco e dare un contributo concreto alla comunità?

È il momento di scegliere Auser come tuo compagno di viaggio nel Servizio Civile Universale.

Perché Auser?

* Progetti coinvolgenti e utili: da “Viaggiatori nel tempo” fino a “Non si smette mai di imparare”, avrai la possibilità di essere davvero attore protagonista nel miglioramento della vita comunitaria.

* Orari sostenibili: 25 ore di servizio a settimana su 12 mesi, così avrai tempo per studiare, lavorare, divertirti e, soprattutto, crescere professionalmente.

* Compenso mensile: 507,30 € che ti permettono di investire su te stesso e sui tuoi progetti, senza rinunciare a un’esperienza formativa.

* Sedi vicine a te: Cremona, Crema, Romanengo, Casalmaggiore ed Auser Unipop Cremona.

Un modo per vivere un’esperienza locale e vicina alle realtà del territorio.

Crescita personale e professionale

Scegliere il Servizio Civile Universale con Auser significa formarti con esperti, confrontarti con diverse generazioni, arricchire il tuo curriculum e scoprire sul campo competenze che resteranno con te per tutta la vita. Parliamo di lavoro di squadra, comunicazione, progettualità: abilità fondamentali in qualunque percorso futuro.

Le tue idee sono il nostro futuro

Auser crede che siano i giovani la chiave per innovare e sostenere le nostre comunità. Ecco perché ti coinvolgiamo direttamente: non sarai un semplice operatore, ma parte di un team che valorizza ogni opinione e ogni progetto innovativo.

Requisiti e come candidarsi

* Scadenza: invia la tua domanda entro le h 14:00 del 27 febbraio 2025.

* Domanda Online (DOL): presentala sul portale https://domandaonline.serviziocivile.it/ (necessario lo SPID).

Info e contatti

* Mail: unipop.cremona@auser.lombardia.it | provincialecremona@auser.lombardia.it

* Tel.: 0372448678 – 0372448670

* Visita: https://www.politichegiovanili.gov.it

Scegliere il Servizio Civile con Auser significa mettere radici nella tua comunità e spiccare il volo verso un futuro ricco di opportunità. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza che unisce formazione, solidarietà e crescita personale. Fai il passo e unisciti a noi: le tue idee sono il nostro futuro!

