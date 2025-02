La Corte d’Appello di Milano ha inferto un duro colpo al Ministero dell’Istruzione e del Merito, confermando l’illegittimità dell’algoritmo utilizzato per il reclutamento dei supplenti. Ad annunciarlo è la Cisl scuola della Lombardia. “Si tratta di una sentenza che mette a nudo le gravi lacune di un sistema di reclutamento che si è rivelato fallimentare” fa sapere il sindacato.

“Questa vittoria è un risultato storico per Uil Scuola Lombardia e per tutti i docenti che da anni subiscono le conseguenze di un algoritmo iniquo e inefficiente” ha dichiarato il segretario Generale Uil Scuola Rua Lombardia, Abele Parente. “Il Ministero ha dimostrato ancora una volta di essere sordo alle nostre denunce e alle richieste di cambiamento. Questa sentenza è una condanna senza appello delle loro politiche”.

D’altro canto la sentenza della Corte d’Appello non lascia spazio a interpretazioni: come spiega la Cisl, “l’algoritmo non rispetta l’ordine delle graduatorie, penalizzando i docenti con maggiore esperienza e più punteggio.

Stiamo parlando di un problema legato al reclutamento dei docenti, già più volte sollevato da Uil Scuola Lombardia, che ha sempre documentato i numerosi casi di docenti scavalcati da colleghi con punteggi inferiori”.

“Il caso dell’insegnante di matematica e scienze (classe di concorso A028) che nell’anno scolastico 2023/2024 si è vista assegnare posti a docenti con punteggi più bassi è davvero emblematico – commentano gli avvocati Carmelo Spinella e Gianluca Blasi, dell’ufficio legale di Uil Scuola Rua Lombardia, che hanno assistito la docente nel ricorso. “Già il Tribunale di Milano ci aveva dato ragione, ma ora con la conferma della Corte d’Appello, in via diretta, si apre concretamente la strada al cambiamento.”

La professoressa ha avuto ragione su tutta la linea: ottenendo un risarcimento sia a livello di punteggio ( più 12 punti) sia economico; poiché le sono stati riconosciuti gli stipendi dal dicembre 2023 al giugno 2024 per un totale di circa 10mila euro.

Uil Scuola Lombardia chiede quindi al Ministero di “abbandonare definitivamente l’algoritmo nel sistema di reclutamento dei docenti”. Per Parente è opportuno: “ Tornare alle nomine in presenza, a partire già dal prossimo mese di luglio, per garantire trasparenza, equità e rispetto delle graduatorie”.

“Non siamo disposti a tollerare ulteriori inefficienze e ingiustizie. Il Ministero deve smetterla di scaricare le proprie responsabilità sui docenti e sulla scuola. Siamo pronti a collaborare con il Governo per costruire un sistema di reclutamento più efficiente e meritocratico. Perché la scuola ha bisogno di certezze e, soprattutto, di un sistema che valorizzi l’esperienza e le competenze dei docenti”. Ha concluso Abele Parente.

