Questa sera, giovedì 20 febbraio, alle 20:30 su CR1 Canale 19, torna un nuovo affascinante appuntamento con I Gioielli Sotto Casa, il programma di promozione turistica condotto da Piero Brazzale. Questa settimana, il viaggio ci porta nel cuore della Valle Camonica, alla scoperta di Bienno (BS), uno dei borghi più suggestivi d’Italia, celebre per la sua antica tradizione artigiana nella lavorazione del ferro.

Fin dall’epoca romana, la Val Camonica ha visto fiorire l’attività dei maestri artigiani del ferro, eredità delle popolazioni celtiche che già ne sfruttavano le risorse. Ma è solo nel X secolo, con l’arrivo dei monaci Benedettini, che Bienno conosce una vera e propria rivoluzione tecnologica: la scoperta dell’uso dei mulini ad acqua per alimentare i magli e la costruzione del canale artificiale Vaso Re segnarono l’inizio di un florido periodo di sviluppo, rendendo la siderurgia il cuore pulsante dell’economia locale fino ai giorni nostri.

Oggi, visitare Bienno significa immergersi in un passato che vive ancora nel presente. Il percorso del Vaso Re guida i visitatori attraverso il borgo, permettendo loro di esplorare le testimonianze della sua storia industriale. Il centro medievale, con i suoi vicoli stretti e le case in pietra, regala un viaggio tra portali decorati da fregi e stemmi, palazzetti rinascimentali con eleganti loggiati e suggestive corti acciottolate che custodiscono chiese e torri secolari.

Ma il vero incanto di Bienno si accende nell’ultima settimana di agosto, quando il borgo si trasforma in un palcoscenico vivente per la Mostra Mercato dell’Artigianato e dell’Antiquariato. Alla luce delle torce, centinaia di espositori da tutta Europa animano le strade con le loro creazioni, mentre il mulino storico, la Fucina Museo e i maestri forgiatori riportano in vita l’antica arte del ferro battuto, utilizzando ancora oggi la forza motrice dell’acqua del Vaso Re.

© Riproduzione riservata