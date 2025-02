Grave incidente in A21 in prossimità del casello di Castelvetro, in direzione Brescia, nel tardo pomeriggio di giovedì. Coinvolti un mezzo pesante e una Skoda, finche risulta pressochè distrutta: su quest’ultima probabilmente viaggiava un uomo che è rimasto gravemente ferito gravemente per il quale è stato attivato l’elisoccorso da Milano. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Parma, in codice giallo, come si è appreso in un secondo momento.

Per oltre un’ora si è formata una lunga coda (quasi di sei chilometri) che via via è andata a diminuire. Sul posto per i rilievi la Polstrada di Cremona e i Vigili del Fuoco di Piacenza che hanno messo in sicurezza l’auto. La dinamica in serata è ancora in corso di definizione.

© Riproduzione riservata