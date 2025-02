Tre protagonisti, loro malgrado, dell’emergenza Covid, rievocano le prime tragiche settimane della pandemia del 2020. Rosario Canino, ex direttore sanitario della Asst di Cremona; Giancarlo Bosio ex responsabile del reparto di Pneumologia e Angelo Pan, tuttora direttore del reparto malattie infettive, sono gli ospiti della trasmissione “Punto e a Capo” in onda questa sera alle 19.30 su CR1. Un’occasione per ricordare come venne vissuta l’emergenza pandemica cinque anni fa da chi operò in prima linea e anche per fare un bilancio di come quell’esperienza ha cambiato (se ha cambiato) la sanità pubblica.

