Ultimi giorni per candidarsi come volontario di Servizio Civile Universale: è stato infatti prorogato al 27 febbraio 2025 – ore 14 -, il termine di presentazione delle domande del bando nazionale per la selezione di 62.549 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero, pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale lo scorso dicembre. Ancora pochi giorni, quindi, per coloro che stanno pensando di mettersi al servizio del servizio della comunità e allo stesso tempo cimentarsi in una prima esperienza lavorativa.

Come altre realtà in provincia di Cremona anche Csv Lombardia Sud Ets, il Centro di Servizio per il Volontariato ha a disposizione 1 posto da volontario di Servizio Civile presso la sede di Cremona. Il posto a disposizione fa riferimento al progetto Happy Community: il piacere di partecipare, con il Comune di Cremona in qualità di Ente capofila.

COME CANDIDARSI

Come indicato dal Bando Ordinario Scu pubblicato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, gli aspiranti operatori volontari devono produrre domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Dol raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone (tramite Spid o credenziali da chiedere al Dipartimento attraverso il portale).

Per selezionare progetto e sede è sufficiente inserire solo il codice progetto corrispondente al proprio interesse e poi, all’interno dell’elenco che compare, selezionare quello abbinato al codice sede dell’Ente per cui ci si vuole candidare.

Per il posto cremonese si dovrà quindi selezionare Cremona e il Codice progetto PTCSU0001224010295NMTX, quindi il posto presso il Csv di Cremona con Codice Sede 138872.

