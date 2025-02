Con l’arrivo della stagione primaverile, a partire dal prossimo 3 marzo, il servizio di raccolta sfalci e potature porta a porta di Aprica tornerà alla modalità settimanale – dopo essere stato temporaneamente sostituito per il periodo invernale dalla raccolta mensile.

Per agevolare i cittadini nella gestione dei rifiuti verdi, inoltre, proseguirà il posizionamento dei cassoni verdi per la raccolta di sfalci e potature con frequenza quindicinale nei vari quartieri della città, secondo il calendario predefinito consultabile sul sito ufficiale.

Si segnala che, a partire dal 25 febbraio, ci saranno alcune modifiche che riguarderanno la giornata del martedì: i cassoni, infatti, saranno posizionati alternativamente nei quartieri di San Savino (via San Savino, di fronte al civico 76) e San Felice (via Allende).

Il primo posizionamento avverrà martedì 25 febbraio 2025 a San Savino e verrà alternato con San Felice ogni 15 giorni, sempre di martedì. Il posizionamento del cassone nel quartiere di Zaist (via Caprera) resterà invariato. Infine, rimane sempre attiva la possibilità di conferire sfalci e potature anche presso la Piattaforma Ecologica di San Rocco in via Carpenella, aperta tutti i giorni della settimana con orari dedicati, dal lunedì al sabato (8 – 12.30 e 14 – 17) e la domenica dalle 9.30 alle 12.30.

