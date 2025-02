Non si è raggiunto l’accordo in Fratelli d’Italia: le candidature per il coordinatore cittadino restano due, quelle di Luca Grignani e Andrea Poggi. “C’è una comune volontà di lavorare insieme – afferma Marcello Ventura coordinatore provinciale – l’incontro è stato molto positivo perché le due persone in questione si rispettano, si stimano e si sono dette disponibili, comunque sia il risultato, a collaborare insieme per il bene del partito. Già questo è molto importante, è un segno di unità del partito. Unità del partito non vuol dire soltanto avere una persona che si candida, quindi il congresso unitario, ma vuol dire che le anime collaborino insieme”.

Le elezioni si terranno domani in Sala Zanoni il congresso inizierà alle 10, la conclusione è prevista per metà pomeriggio. Tra i big: Maccari, Almici e il senatore eurodeputato Mantovani. Invitato anche Carlo Fidanza, ma non ci sarà perchè all’estero, anche il senatore Ancorotti non ci sarà per impegni famigliari. Presidente del congresso invece Paola Bulbarelli, consigliere regionale.

Silvia Galli

