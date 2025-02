Il Comitato Piccola Industria di Assolombarda ha eletto il suo nuovo presidente per il quadriennio 2025-2029: si tratta di Mattia Macellari, che succede a Paolo Gerardini.

Nato a Milano, classe ‘78, Macellari è laureato in Economia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; il suo percorso accademico è stato svolto anche in Francia presso la Reims Management School. Ha, inoltre, conseguito un Mba presso la Sda Bocconi. Nella sua qualità di imprenditore, Macellari si occupa di consulenza IT e sviluppo piattaforme software alla direzione di Cata Informatica. Presidente di Assolombarda Servizi Spa, Macellari siede anche nel Consiglio di Amministrazione della Business School del Politecnico di Milano. Già al vertice del Gruppo Giovani di Assolombarda, è stato anche vicepresidente di Piccola Industria Assolombarda con delega all’Innovazione Digitale, alla Transizione 4.0 e al Conferimento Tecnologico.

“Congratulazioni a Mattia Macellari per questo importante incarico e un ringraziamento particolare a Paolo Gerardini per l’ottimo lavoro svolto in questi anni” ha commentato Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda. “Le Pmi, la spina dorsale della nostra economia, svolgono un ruolo fondamentale per tutte le filiere industriali. Grazie alla loro flessibilità, alla capacità di innovare, alla forte specializzazione e alla vocazione internazionale, le nostre Pmi sono state in grado, soprattutto post Covid, di raggiungere grandi risultati. Ora, nel contesto geopolitico ed economico attuale, sono diverse le sfide e le questioni che si trovano di fronte: dalla transizione ecologica a quella digitale, senza dimenticare i temi della burocrazia, dell’accesso al credito e delle competenze. Supportarle con politiche industriali adeguate significa rafforzare l’intero sistema economico del Paese”.

“Le piccole e medie imprese sono il fulcro della nostra economia e la loro crescita è la condizione essenziale per favorire lo sviluppo di un tessuto produttivo, quello di Milano, Monza e Brianza, Pavia e Lodi, che rappresenta il 59% del Pil della regione e il 13,3% di quello nazionale” ha detto Macellari. “Per questa ragione, lavoreremo per facilitare la loro opera mettendole nella condizione di dischiudere le loro potenzialità. Contribuiremo, in particolare, al potenziamento del capitale umano e alla definizione di una sinergia, sempre più stringente, tra imprese e istituzioni educative per creare competenze finalizzate a consentire alle ‘piccole” di cogliere le sfide del futuro. Insieme al Comitato, indirizzeremo le Pmi verso la transizione digitale e l’innovazione tecnologica, integrando la transizione ecologica come pilastro strategico del business. Il senso del nostro impegno ha a che fare con la valorizzazione del coraggio di migliaia di imprenditori che, ogni giorno, operano, con a fianco i propri collaboratori, per sviluppare idee, progetti e prodotti sui mercati internazionali, confermando la bontà del ‘saper fare’ tipico del nostro territorio”.

Macellari si avvarrà di una squadra costituita da vicepresidenti eletti, che opereranno in stretto contatto con i gruppi tecnici: si tratta di Marco Grecchi (ICS Industria Costruzioni Stampi, delega “Competenze e Capitale Umano”), Lara Botta (Botta Ecopackaging, delega a “Mercati internazionali”), Leopoldo Longobardi (Proenergy, delega a “Ambiente, Territorio e Politiche Energetiche”), Valerio Berra (Hydroservice, delega a “Innovazione, Transizione Digitale e Trasferimento Tecnologico”), Mattia Adani (Nowal Chimica, delega a “Europa, Finanza e Fisco”). Mattia Macellari, che terrà le deleghe a “ESG” e “marketing associativo”, entra anche di diritto nel Consiglio di Presidenza di Assolombarda.

© Riproduzione riservata