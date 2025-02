Pomeriggio di formazione per i centottanta insegnanti dell’I.I.S. “L. Einaudi”. I docenti dell’Area tecnologica Andrea Cairo, Elisabetta Corbari, Anna Adele Fioretti, Francesca Savoini e l’animatrice digitale Susanna Lupi hanno illustrato a tutti colleghi, divisi in piccoli gruppi, l’utilizzo e le potenzialità offerte dalle due pareti immersive, acquistate con i fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), con cui la dirigente Nicoletta Ferrari ha voluto integrare gli strumenti attualmente a disposizione dell’istituto.

I due dispositivi sono stati installati sia nella sede di via Bissolati, sia nella succursale di via Borghetto. Grazie ad essi, sarà possibile viaggiare nel tempo e nello spazio, fare un tuffo nel passato per conoscere antiche civiltà e passeggiare, ad esempio, tra le piramidi egizie o per l’acropoli della città di Atene di tanti secoli fa.

Si potranno svelare segreti naturali, avere l’impressione di raggiungere regioni lontane o di trovarsi addirittura nell’universo, per vedere i pianeti a distanza ravvicinata. Anna Adele Fioretti spiega: “Si tratta di un ambiente di apprendimento innovativo, dinamico, coinvolgente, multimodale, in cui gli studenti interagiscono ascoltando ed esplorando i contenuti didattici. I pannelli si animano per rendere l’esperienza di maggior impatto emotivo ed inclusivo, attraverso un approccio laboratoriale”. Ora spetta ai professori sfruttare al meglio la nuova risorsa, mettendosi in gioco con creatività.

© Riproduzione riservata