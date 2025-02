Con l’incontro, organizzato e presieduto dalla vicesindaco Francesca Romagnoli, alla quale hanno partecipato i presidenti dei Comitati di Quartiere, è iniziato il percorso per il rinnovo di sei Comitati di Quartiere: Quartiere 2 Boschetto – Migliaro, Quartiere 5 Borgo Loreto – San Bernardo, Quartiere 9 Giordano – Cadore, Quartiere 14 San Felice – San Savino, Quartiere 16 Centro (tutti questi scaduti nel novembre 2024 e prorogati) e il Quartiere 15 Bagnara – Battaglione – Gerre Borghi (da riattivare).

Affiancata dallo staff del Centro Quartieri e Beni Comuni, la vicesindaco ha illustrato modalità, tempistica, e condiviso con i presenti l’attività di informazione e sensibilizzazione, in particolare la campagna di comunicazione che avverrà attraverso la distribuzione, tra l’altro, di locandine e volantini nei circuiti commerciali, scolastici, culturali-animativi e di cura, la promozione sul sito del Comune e per mezzo dei canali social, coinvolgendo inoltre parrocchie ed associazioni, e raccordandosi con il Centro interculturale per contatti ed informazioni con le comunità dei cittadini stranieri residenti.

“È stato un incontro propedeutico e di condivisione rispetto al percorso che porterà al rinnovo dei Comitati di Quartiere scaduti” ha spiegato Romagnoli. “Dal 10 marzo sarà possibile per i cittadini candidarsi per entrare nel direttivo del Comitato di quartiere di residenza oppure dove sono titolari di una attività. Con la chiusura delle candidature, che è fissata al 7 aprile, saranno organizzati momenti di presentazione dei candidati ai residenti in modo che possano conoscersi. Le elezioni si terranno nel mese di maggio.

Credo sia un momento importante per attivare la partecipazione dei cittadini, che, senza secondi fini, ma con grande senso civico, si mettono a disposizione della comunità nell’interlocuzione con l’Amministrazione e con le organizzazioni già attive nel territorio del quartiere. Ritengo che i comitati di quartiere debbano essere antenne sul territorio e possano e debbano farsi portatori di opportunità e di criticità con un atteggiamento propositivo rispetto a quest’ultimo aspetto”.

I Comitati di Quartiere sono organismi della città apartitici senza fini di lucro. Operano per fini socio-culturali, sportivi, ricreativi e solidali, per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e per il Bene Comune del Quartiere e nel rispetto del regolamento comunale. La partecipazione è democratica, volontaria e gratuita.

Il ruolo dei comitati è propositivo e consultivo: collaborano e si confrontano con gli organi istituzionali del Comune; collaborano non gli organi competenti nella gestione delle emergenze e con il sistema di Protezione Civile; formulano proposte sulla programmazione dei servizi di interesse collettivo; svolgono attività di informazione e di consultazione; promuovono la partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica; promuovono iniziative di solidarietà e di volontariato sociale, in collaborazione con associazioni, parrocchie, e altri soggetti sociali ed istituzionali presenti sul territorio; promuovono iniziative e manifestazioni finalizzate alla valorizzazione delle culture e delle tradizioni.

Per partecipare e votare è necessario aver compiuto 18 anni, essere residente nel quartiere e/o essere titolare e/o rappresentante di una attività commerciale, professionale, produttiva e/o associazionistica con sede nel quartiere e aderire all’assemblea. Per candidarsi ci si deve iscrivere all’assemblea e presentare la propria disponibilità allegando una copia del documento di identità dal 10 marzo ed entro il 7 aprile 2025 all’Ufficio Periferie all’indirizzo e-mail progetto.periferie@comune.cremona.it.

