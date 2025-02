Sono partiti i lavori di ripiantumazione in via Genala, dove circa un mese fa erano state rimosse le ceppaie. Un intervento che prevede la piantumazione di 32 frassini, e che dà il via alla sistemazione dei filari lungo le vie della città: laddove necessario vengono rimosse le ceppaie e si mettono a dimora i nuovi alberi.

In questa fase iniziale attorno alle piante saranno messi dei pali di sostegno a protezione delle auto che parcheggiano ai bordi della strada.

L’amministrazione comunale di Cremona, ha così dato il va al ripristino delle alberature lungo le strade di alcune zone cittadine, con benefici dal punto di vista paesaggistico ed ambientale, anche in vista dell’estate. Il verde, infatti, aiuta a mitigare gli effetti del caldo.

