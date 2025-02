La Federazione provinciale del Psi di Cremona si è oggi riunita presso la sala della Uil in via Gaspare Pedone per discutere e dibattere sulla Mozione Congressuale Esserci, a sostegno della candidatura di Enzo Maraio a Segretario Nazionale del Psi.

Sotto la presidenza del segretario provinciale Alberto Gigliotti sono state adempiute tutte le procedure per il regolare svolgimento dell’Assemblea Congressuale con la nomina e l’insediamento della commissione verifica poteri presieduta da Daniele Carotti al fianco dei compagni Tino Boccasasso e Sandro Gaboardi.

“La sfida che attende i socialisti sarà quella di allargare la base del partito e soprattutto parlare alle nuove generazioni. Gli argomenti sono tanti e possiamo farlo anche distinguendoci, come sul tema della giustizia o della sicurezza. I partiti devono ritornare a formare classe dirigente. Il confronto è il sale della democrazia ma bisogna avere responsabilità politica di fare squadra”.

Questo è quanto emerge dal dibattito, iniziato subito dopo la presentazione della Mozione. Altro punto particolarmente sentito è quello sulla sanità. “Quattro milioni e mezzo di persone oggi rinunciano a curarsi per via delle liste d’attesa lunghissime per le prestazioni sanitarie pubbliche e delle visite specialistiche private sempre più inaccessibili” si è detto durante l’incontro. “L’organizzazione sanitaria frammentata per pezzi di territorio (Asl) non ha prodotto benefici, ha solo spezzettato l’intervento sanitario rendendo la gestione diventata clientelare e dunque improduttiva”. Si è passati poi alla fine del dibattito alle criticità legate alle tipologie contrattuali del lavoro.

Come evidenzia ancora il partito, “Il cosiddetto “lavoro povero” rappresenta un fenomeno in costante espansione. In Italia la povertà̀ assoluta è ai massimi storici. Secondo i dati Istat, si attestano sotto la soglia 1,9 milioni di famiglie (7,4%) e 5,6 milioni di individui (il 9,4 % della popolazione). Oggi anche chi lavora non è al riparo dal rischio povertà̀. Il potere d’acquisto degli italiani negli ultimi 30 anni è crollato. Ha fatto scalpore il dato Ocse che posiziona l’Italia in Europa all’ultimo posto per aumenti dello stipendio dal 1990 al 2020”.

Alla fine del dibattito. L’Assemblea ha designato come delegati al Congresso Regionale Alberto Gigliotti e Lucia Vailati. Per il Congresso Nazionale, invece, l’Assemblea ha indicato Diego Rufo, l’attuale segretario di Cremona, come delegato.

