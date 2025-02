Nella giornata del 21 febbraio i Carabinieri della Stazione di Cremona hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 47 anni, accompagnandolo presso il carcere di Cremona.

L’uomo, già sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, era finito a processo per direttissima per il reato di evasione: nel pomeriggio di domenica scorsa i militari lo avevano infatti intercettato nei pressi del Centro Commerciale “Cremona Po” in un orario in cui avrebbe invece dovuto essere a casa. A quel punto, su ordine dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Cremona, è stato accompagnato a Ca’ del Ferro.

