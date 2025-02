E’ di due feriti gravi il bilancio del pauroso incidente verificatosi nella notte a Castelleone, lungo la Sp 14, dove un’auto è uscita di strada, in maniera autonoma, ribaltandosi. Mancava una manciata di minuti alla una, quando il conducente, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura.

A bordo c’erano un 21enne e due 19enni, che sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118, intervenuto con ambulanza, auto medica ed elisoccorso.

Per soccorrere i feriti è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, che si sono altresì occupati di mettere in sicurezza il veicolo. I due feriti più gravi sono stati trasportati in elicottero agli ospedali di Brescia e di Pavia, in codice rosso, mentre il terzo è stato trasportato al nosocomio di Cremona in codice giallo.

I rilievi del caso sono affidati agli agenti della Polizia Stradale di Crema, che si sono occupati di ricostruire la dinamica del sinistro. Non ci sono state ripercussioni sul traffico. lb

