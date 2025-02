IL Pd di Cremona solidale con i metalmeccanici di Cgil-Cisl-Uil in lotta per rivendicare il rinnovo del contratto nazionale scaduto da molto tempo.

“Il Partito Democratico è al fianco di questa categoria come di tutte le altre impegnate nei rinnovi contrattuali sia pubblici che privati” sottolinea Gian Carlo Storti

Presidente Assemblea Provinciale Pd Federazione di Cremona. “Il nostro paese ha i salari più bassi d’Europa. Il Governo Meloni non solo rifiuta di adottare il salario minino a 9 euro all’ora, ma non ha visione su come uscire da crisi economiche settoriali che ormai fanno aumentare l’uso della cassa integrazione.

Per questo siamo d’accordo, nel rispetto delle reciproche autonomie, con i dirigenti sindacali di Cgil-Cisl-Uil che alla manifestazione di Cremona hanno dichiarato : “Ci siamo assunti un impegno con le lavoratrici e i lavoratori nelle assemblee, e intendiamo mantenerlo: rinnovare e migliorare il contratto nazionale, con aumenti salariali adeguati, il contrasto alla precarietà, l’estensione dei diritti e la riduzione dell’orario di lavoro, per una migliore conciliazione dei tempi vita-lavoro e la tenuta occupazionale per affrontare i processi in atto.

Il paese ha bisogno di una politica economica che ponga al centro lo sviluppo e la conferma dei diritti sociali ( porre fine alla precarietà) e di salari adeguati per dare dignità al lavoro.

Per questo chiediamo al Governo Meloni di cambiare rotta con il sostegno a politiche industriali che non solo portino lavoro non precario ma salari adeguati” conclude Storti.

