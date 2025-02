Torna la Sagra della Polenta tra le mura di Pizzighettone: si terrà per due weekend di marzo, dal 7 al 9 e dal 14 al 16 marzo. Il venerdì e il sabato la Sagra si terrà la sera, dalle 19:30 alle 23, mentre la domenica sarà possibile partecipare anche a pranzo, con l’apertura dalle 12:30 alle 15 che si aggiunge a quella serale. Il percorso è interamente al coperto e i locali sono riscaldati da suggestivi camini a legna.

Pizzighettone Fiere dell’Adda propone una novità: le due domeniche (il 9 e il 16 marzo) le casematte di via Boneschi ospiteranno la manifestazione “Hobby e Sapori”, una mostra mercato che accompagnerà i visitatori alla scoperta di vari prodotti gastronomici e artigianali. Il percorso è al coperto e sarà aperto dalle 10 alle 19.

“Sagra della Polenta, dallo scorso anno, è il primo appuntamento che anima le casematte – commenta Carlo Pedrazzini, presidente di Pizzighettone Fiere dell’Adda – e siamo felici di confermare la positiva collaborazione con AdP Eventi, sempre più presente nel nostro calendario di eventi. Dopo due anni di manifestazione abbiamo deciso di ampliare la proposta affiancando alla rassegna culinaria anche una mostra mercato che ospita gastronomia di qualità e hobbisti selezionati”.

“Siamo giunti alla 26a edizione di Sagra della Polenta, la terza consecutiva nelle casematte, a dimostrazione che la collaborazione con Pizzighettone Fiere dell’Adda è sempre più consolidata e frequente – dichiara Roberto Subitoni, presidente dell’associazione AdP Eventi – e che la nostra manifestazione sia arricchita da “Hobby e Sapori” e dalle proposte turistiche del borgo. In onore a Pizzighettone abbiamo anche una novità: il menù prevede anche Polenta e Ambulina”.

Il piatto principe del menù di quest’anno sarà la “carbonera”, una polenta arricchita da burro di malga, spressa, grana, pasta di salame, vino e pepe; sarà presente un menù variegato a base di questo piatto abbinato con brasato, spezzatino d’asino, zola, raspadüra oppure funghi misti. Piatti di salumi, raspadüra e patatine fritte completano il menù. Il tutto si abbina a vini rossi e bianchi Poderi San Pietro di San Colombano al Lambro a simboleggiare il legame della manifestazione con il territorio.

Inoltre, come lo scorso anno, in occasione della Festa della Donna gli organizzatori hanno pensato ad un omaggio per le donne che ceneranno alla manifestazione la sera dell’8 marzo.

I piatti sono disponibili anche per l’asporto: per le prenotazioni è necessario contattare il numero 338/6005140.

GLI EVENTI IN PROGRAMMA

Diversi eventi accompagnano la Sagra, rappresentando un’occasione per scoprire Pizzighettone.

– Hobby e Sapori: la mostra mercato artigianale e gastronomica, nelle domeniche 9 e 16 marzo, dalle ore 10 alle 19. Percorso al coperto.

– Navigazione sul fiume Adda a cura di Navigare in Lombardia: un’esperienza a bordo della motonave Capinera, adatta a grandi e piccoli. Nelle domeniche 9 e 16 marzo con partenza alle 14:30 e 15:30.

– Visite guidate alle antiche mura a cura di Gvm Pizzighettone: percorso tra le mura, il fossato, il Rivellino, le prigioni austriache e il Museo delle Prigioni e la Torre del Guado, nei venerdì alle 14:30 e nei sabati e domeniche alle 14:30 e 15:30.

– Visite guidate alle Chiese a cura di Pgcemo: visita alla chiesa Parrocchiale di San Bassiano del 1158 e alla chiesa di San Pietro, nota per i suoi mosaici. Le visite alla chiesa di San Bassiano si terranno i sabati e le domeniche dalle 15 alle 16, mentre le visite San Pietro saranno nelle domeniche dalle 15 alle 17:30.

