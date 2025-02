Si è tenuta il 22 e 23 febbraio a Napoli “Visione Comune”, la prima Conferenza Nazionale degli amministratori e delle amministratrici di Alleanza Verdi e Sinistra, un momento di confronto e costruzione politica che ha visto la partecipazione di oltre 400 eletti da tutta Italia. “Un appuntamento – si legge nella nota della segreteria provinciale – che conferma AVS come punto di riferimento per chi crede in un modello di governo locale fondato sulla giustizia sociale e ambientale”.

Anche la Provincia di Cremona ha portato il proprio contributo con una delegazione composta da Rosita Viola e Lapo Pasquetti, consiglieri comunali di Cremona, Roberta Mozzi, assessora a Cremona, e Andrea Ladina, consigliere comunale di Vaiano Cremasco. “Un’importante occasione per condividere esperienze amministrative e confrontarsi su politiche innovative in tema di lavoro, casa, transizione ecologica, mobilità sostenibile, istruzione e diritti sociali.

La conferenza, che ha visto la partecipazione di amministratori di ogni livello istituzionale, si è articolata in nove gruppi tematici dedicati ai principali ambiti dell’azione politica locale. Un percorso che dimostra come i territori possano essere il motore di una nuova proposta politica, alternativa alle politiche del governo Meloni, che continua a tagliare risorse ai Comuni mettendo a rischio servizi essenziali”.

“L’alternativa passa dalle amministrazioni locali e dalle buone pratiche che quotidianamente costruiscono città più giuste e vivibili”, è il messaggio emerso dalla due giorni, conclusa dagli interventi di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Alleanza Verdi e Sinistra continua a lavorare per un’Italia che investe nella transizione ecologica, nei servizi territoriali, nella giustizia sociale e nei diritti. Da Cremona a Napoli, uniamo le forze per costruire un futuro migliore”.

