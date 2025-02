Volti comprensibilmente tesi e preoccupati tra il personale del pub La Ciocca questo pomeriggio alle 18, orario della riapertura, per le condizioni in cui versa il collega di 36anni finito in ospedale per aver cercato di allontare un gruppo di ragazzi che la scorsa notte stavano importunando dei clienti fuori dal locale.

L’uomo è stato aggredito verso le 2, colpito alla testa con bottiglie e bicchieri che i cinque ragazzi del gruppo tenevano già in mano quando si sono avvicinati agli avventori che stazionavano sotto la Galleria, chedendo una sigaretta. Molto probabilmente erano ubriachi e hanno colto l’occasione del rifiuto per andare in cerca di lite. E’ stato a quel punto che uno dei dipendenti, il 36enne appunto, è uscito dal pub, già chiuso, restando vittima della violenta aggressione.

Subito i colleghi lo hanno soccorso, e viste le condizioni hanno allertato i sanitari del 118, intervenuti poco prima delle 3, insieme a una pattuglia della Radiomobile dei Carabinieri.

Domani il personale del pub che ha assistito alla scena andrà a sporgere formale denuncia dai militari. Pare che il gruppo dei cinque ragazzi sia già noto alle forze dell’ordine e la loro identità potrebbe presto essere confermata dalla visione delle telecamere. gb

