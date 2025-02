Accerchiato, colpito alla nuca con un bicchiere e, una volta a terra, preso a calci e pugni. E’ finito all’ospedale in codice giallo un addetto del pub “La Ciocco” che la notte scorsa ha cercato di sedare una lite all’esterno del locale, sotto Galleria 25 Aprile.

Un nuovo, inquietante, episodio di violenza gratuita, quello che ha fatto scattare l’intervento dei sanitari poco prima delle 3 ai margini di piazza Roma, area del centro storico dove stanno per entrare in vigore le misure di allontanamento del “daspo urbano” visto il continuo reiterarsi di azioni violente.

La dinamica di quanto accaduto è stata ricostruita dai carabinieri della Radiomobile, intervenuti su richiesta del 118. E’ piena notte quando un gruppo di 4 – 5 ragazzi non conosciuti dal personale e dagli avventori del locale, si avvicina con atteggiamenti provocatori ad alcune persone – queste invece frequentatori del posto – che stazionavano all’esterno del pub. Vedendo che la situazione stava per prendere una brutta piega, un addetto del locale di 36 anni ha cercato di intervenire per calmare gli animi. A quel punto i nuovi arrivati se la sono presa con lui: lo hanno accerchiato e colpito alla nuca con un bicchiere che a quanto pare uno di loro aveva già in mano prima di arrivare sul posto. Il 36enne è finito a terra, dove è stato ulteriormente colpito con calci e pugni, il tutto in una manciata di minuti. Il gruppo di violenti è quindi scappato verso piazza Stradivari.

Le indagini sono scattate da subito, sono state sentite le testimonianze e saranno d’aiuto le immagini delle telecamere pubbliche e private della zona. gb



© Riproduzione riservata