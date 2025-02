L’europarlamentare Gaetano Pedullà sarà presente a Cremona mercoledì 26 febbraio per un’iniziativa di dialogo con i comitati e le associazioni locali. L’incontro si terrà a Spazio Comune (Piazza Stradivari 7) nella Sala Eventi, dalle ore 15 alle 17.

Si tratta di un’opportunità per discutere temi importanti per il nostro territorio e per l’Europa: lavoro e salari, ambiente, transazione energetica e sicurezza. La partecipazione di Pedullà offre quindi l’occasione di confrontarsi direttamente su questioni che riguardano la vita quotidiana dei cittadini.

L’evento sarà aperto a tutti, con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza in un dibattito costruttivo e propositivo. Sarà un momento per ascoltare le voci e le preoccupazioni della comunità e per raccogliere suggerimenti.

