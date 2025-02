Giorgia lancia una frecciatina a Mogol, la reazione di Fabio Fazio

(Adnkronos) –

Giorgia ha replicato alle critiche che Mogol ha fatto sulla sua voce. La cantautrice italiana, reduce dalla partecipazione a Sanremo 2025, è stata ospite da Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’ e in modo indiretto ha risposto alle dichiarazioni di Mogol lanciando una freacciatina.

“A Giorgia offrirei volentieri, gratuitamente, un corso da noi. Ha una voce fantastica ma canta come si cantava trent’anni fa, usa troppo la voce. Che, per carità, è bellissima ma la usa come si faceva in passato, la voce deve esser credibile per quello che dice, è la credibilità che riesce a emozionare”, ha detto il paroliere sulla cantante romana nei giorni scorsi.

Da parte di Giorgia non era arrivata nessuna replica diretta. Ma la cantante, che a Sanremo ha gareggiato con il brano ‘La cura per me’, ha voluto rispondere alle critiche di Mogol a modo suo: “Sto ricevendo delle dimostrazioni d’affetto e di stima che mai prima”, ha dichiarato Giorgia da Fabio Fazio. “Ma canti in un modo pazzesco”, ha sottolineato il conduttore televisivo e Giorgia, con una smorfia sarcastica, ha aggiunto: “Come 30 anni fa”.

Un chiaro riferimento al polverone mediatico che si è scatenato negli ultimi giorni e che il pubblico di Che tempo che fa ha accolto con risate e applausi.