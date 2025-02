Martedì 25 febbraio, al Torriani, si è svolto un incontro di approfondimento per la gestione informatica aziendale rivolto agli studenti di due quinte informatici, accompagnate dai docenti proff. Enrica Reggiani, Astrid De Rosa, Andrea Denti e Giuseppe Romagnoli, organizzatore della conferenza.

Sono intervenuti i manager IT di due aziende che da tempo collaborano con l’Istituto per la formazione di studenti di informatica tramite attività di tirocinio e PCTO: l’ Ocrim, storica azienda cremonese produttrice di impianti molitori che esporta in tutto il mondo e Cloud Results, dinamica società di Bergamo che propone soluzioni per la gestione dei clienti tramite Sales Force, una celebre piattaforma software.

Il direttore dei servizi informatici di Ocrim, Davide Zacchetti, affiancato dai collaboratori Antonio Capra e Fabio Maianti ha spiegato i principi ispiratori delle decisioni imprenditoriali dell’azienda per cui lavora, indicando nel Cloud, nelle esternalizzazioni dei servizi e nell’interoperabilità i cardini su cui imperniare le scelte tecniche e progettuali nel settore del data management.

“Andiamo verso una società in cui nessuna dovrà essere insostituibile, ma ci dovranno essere servizi standardizzati e diffusi affinché ogni esigenza potrà essere assolta semplicemente affidandosi ad aziende specializzate nel fornire servizi centralizzati: il cloud, ovvero la possibilità di mantenere i dati e le applicazioni su server esterni e le soluzioni sempre più ampie e profonde in grado di coprire tutti gli aspetti della gestione informatica”, ha detto Davide Zacchetti.

“A questo proposito la nostra società, Cloud Results offre soluzioni riguardanti le gestione dei rapporti con la clientela, detta Customer Relationship Management e noi offriamo formazione e applicazioni su Sales Force, il principale software in questo campo”, ha aggiunto Lorenzo Coslovi di Cloud Results.

Gli studenti hanno seguito con vivo interesse le esposizioni degli esperti, che hanno fatto toccare con mano il significato di essere protagonisti nelle aziende del settore da loro intrapreso, ammonendoli a tenersi pronti a modificare ed approfondire le proprie competenze, assecondando l’evoluzione. I ragazzi dal loro canto hanno posto interessanti questioni: quale sarà il ruolo dell’intelligenza artificiale e come evolverà l’informatica. Nelle risposte, ampie ed articolate, dei relatori sta il senso di questa giornata di studi.

