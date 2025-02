Si parlerà del parcheggio Aem nel piazzale delle tramvie di via Dante domani in Giunta. Costruito 20 anni fa, in campo ci sono delle ipotesi. Il primo piano è chiuso da mesi: “In realtà – ha spiegato l’Assessore alla Mobilità Luca Zanacchi a margine della Commissione di Vigilanza su Aem – la struttura ha dei problemi sicuramente al piano primo, ma in realtà ci sono delle complicazioni anche al piano terra perché eventuali mezzi di soccorso non riescono ad entrare e questo è un elemento che desta preoccupazione e quindi dobbiamo necessariamente fare delle valutazioni”.

Ci sono più strade percorribili: o la sistemazione ma in campo anche l’abbattimento. Ha commentato Zanacchi: “C’è anche il possibile sviluppo del bando intermodale al quale siamo candidati, abbiamo superato la prima fase di valutazione e qualora, come ci auguriamo tutti, dovessimo ricevere il finanziamento la stazione tramvie verrebbe completamente aggiornata e messa in sicurezza e quindi gli spazi anche lì potrebbero cambiare”.

Silvia Galli

