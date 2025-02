La LILT (Lega italia lotta contro i tumori), con sede in Via Alfeno Varo 8, bandisce un concorso a titoli, per l’assegnazione della borsa di studio di € 1000 intitolata a Vanni Adami, da assegnarsi a uno studente universitario residente da almeno 10 anni nei Comuni della Provincia di Cremona, frequentante nell’anno accademico in corso il 4°, 5° o il 6° anno di una Facoltà di Medicina e Chirurgia italiana e che abbia sostenuto, con un punteggio medio non inferiore a 26/30, almeno i ¾ dei CFU degli esami previsti dal piano di studi degli anni precedenti.

Sono esclusi gli iscritti al 6° anno che hanno già discusso la tesi di laurea, gli iscritti fuori corso all’anno accademico e i vincitori delle precedenti edizioni della Borsa di Studio Vanni Adami- LILT CR.

Gli aspiranti sono invitati a presentare domanda in carta libera all’indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata): liltcremona@arubapec.it dal 2 marzo 2025 al 28 aprile 2025 dopo aver preso visione del bando completo di tutti i requisiti che può essere richiesto all’indirizzo PEC sopra indicato.

Il bando completo è anche disponibile presso la segreteria della LILT di Via Alfeno Varo 8 in Cremona e sul sito: www.vanniadami.org.

Alla domanda, completa dei dati identificativi e dei recapiti del richiedente, vanno

allegati:

• certificazione attestante l’iscrizione al corso di Laurea

• certificazione degli esami sostenuti con il relativo punteggio

• copia del piano di studi dettagliato anno per anno

• autocertificazione del proprio stato di famiglia

• dichiarazione di ogni componente del nucleo famigliare relativa ai redditi del 2024

(ISEE)

• ogni altra documentazione in copia non autenticata o ogni altra autocertificazione che il richiedente reputi opportuno presentare.

La LILT procederà a redigere graduatoria degli aspiranti al conferimento della borsa

di studio, che sarà assegnata allo studente col miglior punteggio e, a parità di merito:

a) allo studente il cui nucleo famigliare abbia il minor reddito complessivo

b) a parità delle condizioni precedenti, a quello che risulti orfano di entrambi i genitori; in subordine, di uno solo di essi

c) a parità delle condizioni precedenti, a quello col miglior voto di maturità.

