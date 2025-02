Si è ufficialmente insediato il nuovo Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia, l’ente recentemente accorpato che oggi rappresenta una delle realtà camerali più grandi della Lombardia e tra le più rilevanti a livello nazionale.

Il Comitato, composto da diciannove rappresentanti delle principali Associazioni di categoria, degli Ordini professionali e del tessuto produttivo delle tre province, ha proceduto alla nomina della sua Presidente. Alla guida del nuovo organismo è stata eletta all’unanimità Gabriella Poli, imprenditrice agricola cremonese designata dalla Libera Associazione Agricoltori Cremonesi e figura di spicco nell’ambito dell’imprenditoria femminile, già Presidente del precedente Comitato di Cremona e attuale Vicepresidente di Confagricoltura Donna Lombardia.

Nel suo discorso di insediamento, la Presidente Poli ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra per valorizzare il ruolo delle donne nel mondo imprenditoriale. “Sono onorata di poter guidare questo Comitato in una fase così importante, con l’obiettivo di costruire insieme un percorso di crescita e sviluppo per l’imprenditoria femminile” – ha dichiarato.

Il Presidente della Camera di Commercio, Gian Domenico Auricchio, ha espresso soddisfazione per la rapidità con cui il nuovo Comitato è stato ricostituito dalla Giunta camerale, riconoscendone il ruolo strategico nel supporto allo sviluppo economico territoriale. “Questo organismo avrà il compito di favorire la nascita, la crescita e la qualificazione delle imprese femminili, contribuendo alla valorizzazione delle competenze e delle opportunità per le donne nel mondo del lavoro” – ha affermato Auricchio.

L’attività del Comitato si inserisce nel quadro degli obiettivi fissati dal protocollo siglato nel 2013 tra l’allora Ministero dello Sviluppo Economico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Unioncamere. Tra le principali missioni vi sono la promozione di iniziative per incentivare l’imprenditorialità femminile, l’occupazione, la formazione e l’accesso alle informazioni utili per la crescita delle imprese guidate da donne.

Con questo nuovo assetto, il Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia si prepara a diventare un punto di riferimento per il territorio, rafforzando il supporto alle imprenditrici e contribuendo alla crescita economica locale con una prospettiva inclusiva e innovativa.

Ecco da chi è composto il Comitato:

Poli Gabriella, presidente (su indicazione della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi)

Boschetti Marialisa (su indicazione della CNA di Pavia)

Brustia Maria Vittoria (su indicazione di Assolombarda Pavia)

Cabras Simonetta (su indicazione dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Pavia e provincia

Chizzolini Francesca (Confartigianato) su indicazione condivisa di Apindustria, Coldiretti, Conartigianato e Confcommercio di Mantova

Cominetti Serena (su indicazione di Confcommercio della provincia di Cremona

Destro Camilla (Coldiretti) su indicazione condivisa di Apindustria, Coldiretti, Confartigianato e Confcommercio di Mantova

Fortunati Gaia Cristina su indicazione di Confesercenti della Lombardia Orientale

Galli Guendalina su indicazione dell’Associazione professionisti della provincia di Cremona

Maini Emilia su indicazione di Copagri Lombardia

Mezzadri Nicoletta su indicazione di Confimi Industria Cremona

Milo Stefania su indicazione di CNA di Cremona

Moi Paola (Confcommercio) su indicazione condivisa di Apindustria, Coldiretti, Confartigianato e Confcommercio di Mantova

Negri Greta su indicazione dell’Associazione Commercianti della provincia di Pavia

Paglioli Maria su indicazione di Coldiretti Cremona

Righi Manuela su indicazione di Confcooperative Mantova

Spica Chiara su indicazione di Legacoop Lombardia di Pavia

Stringa Laura su indicazione di Confagricoltura di Pavia

Zanenga Margherita su indicazione di Ance Cremona

