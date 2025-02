In apertura di seduta del Consiglio comunale di oggi, il presidente del Consiglio Luciano Pizzetti ha rivolto un pensiero alle condizioni di salute di papa Francesco: “Giungono notizie più rassicuranti dall’ospedale Gemelli di Roma – ha esordito Pizzetti. – Il Papa Francesco pare reagire alle cure e i bollettini medici parlano di un lieve miglioramento delle sue condizioni di salute.

La speranza, unita alle cure, può generare effetti positivi. Da questa istituzione repubblicana e laica voglio fare giungere, anche a nome vostro e di tutti, i più accorati sentimenti di vicinanza, incoraggiamento e sostegno a questo grande uomo di fede.

In un tempo in cui l’odio, l’avversione, il pregiudizio, la guerra affliggono l’umanità come non mai dall’avvio del suo Ministero Petrino, la sua presenza e la sua parola sono luce e speranza non solo per i credenti ma per tutte le persone di buona volontà. Speriamo e gli auguriamo di tornare presto in presenza al soglio pontificio per far sentire la sua voce debole nel corpo, ma forte nello spirito”.

