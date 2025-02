I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato un 23enne per resistenza a pubblico ufficiale e lo hanno altresì segnalato quale assuntore di sostanza stupefacente alla competente Autorità amministrativa.

I fatti risalgono al pomeriggio del 25 febbraio, quando i militari, durante il pattugliamento del territorio, hanno notato due ragazzi aggirarsi con fare sospetto nei pressi di Piazza Fiume.

I militati hanno tentato di fermarli per un controllo, ma i due si sono dati alla fuga. I Carabinieri sono riusciti a raggiungere il 23enne, che per tutta risposta ha spintonato e cercato di prendere a calci un Carabiniere, fortunatamente rimasto incolume.

Infine i militari sono riusciti a bloccarlo e ad accompagnarlo in caserma. Perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 2 grammi e mezzo di cocaina. Quindi, oltre ad essere denunciato all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale, è stato anche segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di stupefacente.

© Riproduzione riservata