Lunghe code in città, più precisamente in zona Po, dove il cantiere di Largo Moreni sta entrando nel vivo, con l’attivazione di una serie di modifiche viabilistiche. Come spiega l’assessore Luca Zanacchi. “E’ la parte più importante e impattante dei lavori, che i tecnici hanno individuato come fase due”.

Nella fase uno, durata alcune settimane, “abbiamo messo in campo una serie di lavorazioni propedeutiche alla chiusura, introducendo alcune modifiche per le aiuole e per le aree spartitraffico. Ora i tecnici della ditta incaricata, insieme al personale dell’ufficio Viabilità, stanno operando la chiusura vera e propria, che rispetto all’idea originaria sarà più contenuta, per evitare ulteriori problemi ma soprattutto per cercare di alleggerire il più possibile il traffico e lo smaltimento dello stesso”.

La scelta di avviare il cantiere di venerdì è stata voluta: “in questo modo ci prendiamo tutto il fine settimana per monitorare la situazione e introdurre eventualmente qualche ulteriore accorgimento, al fine di arrecare meno disturbo e meno disagio possibile agli automobilisti”.

La seconda fase sarebbe dovuta partire prima, ma “abbiamo ritardato a causa del maltempo e delle piogge”.

Zanacchi si scusa con i cittadini per i disagi: “sono lavorazioni che necessariamente devono essere fatte per la messa in sicurezza dell’area, sia per gli automobilisti che per ciclisti e pedoni. E’ un intervento importante, agganciato alle tempistiche del Pnrr, quindi non si poteva ulteriormente prorogare”.

L’obiettivo è terminare la parte più impattante del cantiere, ossia quella che riguarda l’incrocio tra Largo Moreni e via Del Porto, entro metà maggio, mentre il resto del cantiere su Largo Moreni finirà a metà agosto”.

Intanto restano lunghi i tempi per il cantiere del sottopasso ferroviario della tangenziale, dove rimane un imbuto: “Quel lavoro ha incontrato delle difficoltà legate al rinvenimento di strutture in cemento armato di cui non si non si conosceva l’esistenza, proprio in prossimità delle aree degli scavi, quindi è stata necessaria una modifica progettuale in corso d’opera, con una proroga di 70 giorni” conclude l’assessore. “Dunque, quel cantiere dovrebbe finire entro fine aprile“.

