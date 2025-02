Stamattina il Consigliere regionale Matteo Piloni ha incontrato tre sindaci del territorio; il sindaco di Olmeneta Perri, la sindaca di Gadesco Pieve Delmona Uggeri e il sindaco di Persico Dosimo Bignardi.

“È importante ascoltare le esigenze dei piccoli comuni, fondamentale punto di riferimento territoriale” -afferma Piloni.

Olmeneta sarà oggetto di un importante intervento ferroviario; il raddoppio Cremona-Olmeneta- S. Zeno che prevede anche la soppressione di alcuni passaggi a livello presenti sul territorio del comune di Olmeneta, entro giugno 2027, per cui l’amministrazione ha ottenuto da poco finanziamenti. Piloni continua: “Proprio ieri in commissione con Trenord e RFI abbiamo avuto occasione di fare il punto su quest’opera. RFI ha concluso il documento di fattibilità che consente di avere una prima stima dei costi dell’opera che si attestano sui 336 milioni di euro, risorse che dovranno essere reperite all’interno della prossima programmazione di RFI. Questo raddoppio è un intervento molto importante per l’intera tratta Cremona-Treviglio, oltre che per il potenziamento verso Brescia”.



Dopo Olmeneta Piloni si è recato presso il comune di Gadesco Pieve Delmona dove ha incontrato la sindaca Chiara Uggeri e il sindaco di Persico Dosimo Giuseppe Bignardi. “Un altro confronto importante per conoscere meglio le esigenze di questi comuni che sono in Unione tra loro e farmi carico delle loro esigenze. Le criticità a partire dai tagli economici che questo governo sta portando avanti rendono ancora più pesanti la continuità dei servizi e le prospettive dei comuni stessi”.

Piloni conclude: “per questo, gli incontri con i sindaci sono fondamentali; non solo per il rapporto con il territorio, ma anche per spingere regione Lombardia ad avere un ruolo a sostegno degli enti locali”.

