Dopo Pasqua gli alunni della scuola elementare del Boschetto, attualmente in trasfera alla Manzoni in quanto l’istituto è oggetto di lavori di riqualificazione, potranno tornare in sede.

Ad annunciarlo è stato il sindaco, Andrea Virgilio, al termine del sopralluogo al cantiere in questione, svoltosi venerdì mattina. Insieme a lui, anche l’assessore con delega all’Edilizia Scolastica Roberta Mozzi, Maria Giovanna Daniela Manzia, dirigente dell’Istituto Comprensivo Cremona Uno di cui la scuola fa parte, i dirigenti Giovanni Donadio e Silvia Bardelli (Settore Programmazione Progettazione, Esecuzione e Manutenzione e Settore Politiche Educative ed Istruzione del Comune), Walter Milesi (Direttore dei lavori), Carlo Beltrami (in rappresentanza dell’impresa che sta eseguendo gli interventi), Giovanni Venturini (Capo commessa), Massimo Azzali (Direttore tecnico di cantiere) e Maurizio Marchisio (Collaudatore tecnico – amministrativo).

Gli interventi alla scuola primaria, intitolata a Maia Teresa Zaniboni, sono ormai in fase di ultimazione.

L’edificio che ospita la scuola primaria del quartiere Boschetto è stato costruito tra il 1926 e il 1927 ed è sottoposto a tutela da parte della Soprintendenza. Come illustrato nel corso del sopralluogo, gli interventi effettuati hanno riguardato la riqualificazione del complesso dal punto di vista della sicurezza, in particolare per quanto riguarda il miglioramento del “comportamento” sismico della struttura e del risparmio energetico, senza tuttavia tralasciare l’aspetto di tutela del carattere storico dell’immobile.

Le principali opere realizzate riguardano l’adeguamento statico e il miglioramento sismico dell’intero edificio, in particolare il completo rifacimento della copertura e il consolidamento della scala di accesso al primo piano; l’eliminazione delle barriere architettoniche del piano terra e del primo piani (parti destinati all’attività scolastica), adeguando nello specifico i bagni per dotarli di spazi idonei all’utilizzo da parte di chi ha difficoltà motorie; miglioramento energetico complessivo che consiste nell’isolamento delle pareti perimetrali e nella riqualificazione dei serramenti esterni; adeguamento degli impianti idrico-sanitario e riscaldamento agli standard di efficienza energetica, con sostituzione della vecchia caldaia a gas con pompe di calore ad alimentazione elettrica, mantenendo tuttavia in funzione i termosifoni d’epoca, opportunamente ripristinati; adeguamento degli impianti di illuminazione per migliorare il comfort visivo degli alunni e garantire nel contempo una migliore efficienza energetica: infatti, i sensori di presenza installati contribuiranno a ridurre al massimo gli sprechi; ripristino di una porzione di pavimentazione eliminando il linoleum esistente sostituito da cementine di cotto esagonali così come presenti in altre parti dell’edificio.

Sono state inoltre restaurate le facciate, previa accurata pulizia delle superfici e successivo consolidamento delle parti che risultavano poco coese. Durante queste operazioni sono emersi alcuni decori pittorici nella parte superiore nascosti da strati di vernice stesi nel corso dei decenni. In accordo con la Sovrintendenza si è deciso di riportare alla luce e recuperare queste decorazioni.

L’importo complessivo di questo importante intervento ammonta a 1.622.730,17 euro, di cui 1.392.841,13 derivate da fondi statali (contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale come da DPCM 21/01/2021 poi confluiti nel Pnrr), e 220.449,42 euro a carico del Comune.

“La notizia importante è che dopo Pasqua i 94 alunni della primaria del Boschetto, che attualmente sono stati trasferiti alla Manzoni per la durata dei lavori, potranno tornare nelle loro classi” ha ribadito Virgilio. “Ci è stato confermato questa mattina durante il sopralluogo nel cantiere, aperto ad inizio gennaio 2024. L’edificio è stato interamente riqualificato, messo in sicurezza e migliorato anche dal punto di vista energetico, ed è con orgoglio che a breve potremo restituirlo alle famiglie, ai bambini e a tutti gli insegnanti che torneranno a occupare la loro sede, a dimostrazione dell’attenzione che come amministrazione abbiamo scelto di dedicare all’edilizia scolastica e alla sicurezza delle scuole”.

“Sono rimasta positivamente colpita – aggiunge l’assessore Mozzi – dai lavori eseguiti alla scuola primaria del Boschetto, perché hanno restituito alla collettività un edificio storico molto bello, e ai bambini una nuova ‘casa’. Le aule sono state oggetto di un restyling completo, che le ha adeguate alle esigenze di una scuola al passo coi tempi, creando anche nuovi spazi per laboratori. Funzionale anche il raddoppio del locale mensa, che permetterà agli alunni di godersi la pausa pranzo senza dover fare turni, cosa importante per una scuola che offre il tempo pieno”.

Nell’ambito degli interventi di riqualificazioni attuati e in fase di attuazione resi possibili grazie ai fondi stanziati dal Pnrr che il Comune di Cremona è riuscito ad ottenere ve ne sono diversi che riguardano edifici scolastici.

Oltre alla primaria del quartiere Boschetto, va ricordato che ad inizio ottobre 2024 è tornata fruibile la palestra della scuola primaria Trento e Trieste, interamente riqualificata, importanti lavori stanno interessando la scuola secondaria di primo grado Virgilio di via Trebbia, è stato inoltre avviato il cantiere per la realizzazione del nuovo Polo Infanzia di via dei Classici, al quartiere Po. L’altro complesso scolastico dove sono in corso rilevanti opere per l’adeguamento sismico è la scuola secondaria di primo grado Anna Frank di via Novati.

