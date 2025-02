Dopo aver rimediato un’altra beffa nei minuti di recupero contro il Cesena, la Cremonese vuole rialzare subito la testa e tornare alla vittoria, nel tentativo di riprendersi al più presto il quarto posto in classifica. Giovanni Stroppa sa che la prossima gara in programma, sul campo in sintetico della Carrarese, sarà tutt’altro che agevole. I toscani, infatti, tra le mura amiche vantano un rendimento da big, con ben 24 punti conquistati (solo Sassuolo, Pisa e Spezia hanno fatto meglio in casa finora). Per espugnare lo stadio dei Marmi servirà una mezza impresa.

In vista di domani la preoccupano di più le assenze per squalifica o la necessità di tornare alla vittoria?

“Ci sono delle assenze, ma abbiamo lavorato già altre volte con qualche assente. Sui risultati sono assolutamente dispiaciuto, perché per come si esprime e per quello che produce la squadra non merita la classifica che ha. Ma è chiaro che bisogna fare di più, ci sono numeri importanti ma quelli che mi interessano di più sono quelli della classifica, che dice che siamo quinti. Rode molto, ma serve fare di più”.

La Carrarese ha un’ottima media punti tra le mura amiche e gioca su un campo in erba sintetica. Si aspetta qualche insidia?

“Anzitutto tecniche, perché sono una squadra tignosa e agonisticamente difficile da affrontare, hanno giocatori che sanno fare la lotta. Tecnicamente giocano un buon calcio, sono fisici davanti e verticali. Poi dovremo adattarci alle insidie del campo sintetico: non siamo abituati, ma ci si può giocare. Vedremo cosa succederà domani”.

Nelle ultime cinque gare il Catanzaro ha recuperato diversi punti alla Cremo, fino a superarla in classifica. La preoccupa questo trend?

“Rispondere in maniera diversa sarebbe semplice, ma la verità è che è quello che meritiamo. Sicuramente credo che anche voi vediate che la squadra meriti di più per quello che fa sul campo, ma la classifica dice questo. Catanzaro e Cremonese hanno i punti che meritano, adesso la situazione è questa”.

Quali saranno gli assenti?

“Collocolo è quasi pronto al rientro, mancano gli squalificati Castagnetti e Barbieri e abbiamo qualche influenzato che speriamo di recuperare. Vedremo chi ci sarà”.

Quanto conta ritrovare Vazquez dopo l’assenza contro il Cesena?

“Sicuramente è un leader tecnico, dà tempi importanti alla squadra. Si è sempre allenato nel modo giusto, sta bene”.

Chi giocherà al posto dello squalificato Castagnetti? Potremmo vedere Valoti e Vandeputte insieme dal 1′?

“Giocherà Majer, Valoti invece è in dubbio. In questo momento è difficile far giocare insieme sia lui che Vandeputte, ma è una soluzione a partita in corso come lo è tutto il parco attaccanti che abbiamo a disposizione. Chiaramente dall’inizio non è così scontato”.

Si aspetta una Carrarese che attaccherà in contropiede? Ultimamente anche la Cremo ha saputo rendersi pericolosa da questo punto di vista…

“Mi aspetto di tutto. Noi sappiamo fare palleggio, andare in verticale, aggirare i blocchi… La squadra è in salute, al di là dei punti che nelle ultime partite non sono arrivati. In tutti i suoi effettivi i ragazzi sono ben condizionati, si allenano a duemila all’ora. La Carrarese potrebbe venire ad aggredirci o attaccare in ripartenza, noi lavoriamo per fare le scelte migliori in base all’atteggiamento dell’avversario”.

Quanto conta restare in scia in vista dello scontro diretto con il Catanzaro?

“Adesso pensiamo alla Carrarese, ci concentreremo sul Catanzaro la settimana prossima”.

Crede che le prime due in classifica abbiano già in pugno la promozione diretta?

“La sensazione è che nessuno perda terreno, ci sono sempre episodi positivi che permettono loro di fare punti. Le prime due possono scappare, ma non so cosa succederà”.

In questi giorni si parlava di gioco posizionale e relazionale. Lei come definirebbe il suo?

“Dovreste dirlo voi. Io so cosa insegno e cosa do ai calciatori, penso che si veda dalle squadre che ho allenato. I giudizi devono darli sempre gli altri”.

