Un corpo è stato ripescato nel fiume Adda, nel tratto che collega Spino d’Adda e Zelo Buon Persico, quindi al confine tra il territorio cremasco e il Lodigiano, nonché a poca distanza dal ponte su cui si è verificato sabato un terribile incidente mortale.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, si tratta del cadavere di Jhoanna Nataly Quintalilla, la baby-sitter 40enne uccisa nel Milanese dal compagno nei giorno scorsi. Accanto al corpo, è stata rinvenuta anche una valigia.

L’uomo, Pablo Heriberto Gonzalez, aveva confessato l’omicidio, ma senza fornire indicazioni sul punto in cui avrebbe abbandonato il cadavere.

Erano circa le 12.30 quando alcuni pescatori hanno notato qualcosa di anomalo galleggiare sul fiume. Immediatamente è scattato l’allarme, e sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Crema e di Lodi, con il Nucleo sommozzatori del Piemonte.

Il corpo si presentava in avanzato stato di decomposizione, per cui non è stato possibile identificarlo subito, tuttavia l’ipotesi che potesse trattarsi della donna uccisa a Milano era circolata da subito. Delle indagini si stanno occupando i Carabinieri di Lodi. lb

